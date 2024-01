Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co Ltd Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Suzhou Hengmingda Electronic betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 61,37 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50,71 ebenfalls eine "neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher für den RSI als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Suzhou Hengmingda Electronic im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,11 Prozent erzielt, was 25,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 18,94 Prozent, und Suzhou Hengmingda Electronic liegt aktuell 19,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung bei Suzhou Hengmingda Electronic festgestellt werden. Die Stimmung hinsichtlich der Aktie hat sich aufgehellt, und es wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "gut"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Suzhou Hengmingda Electronic derzeit bei 23,36 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 30,59 CNH liegt. Dies entspricht einem Abstand von +30,95 Prozent und wird daher als "gut" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie jedoch ein "neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Zeiträume daher "gut".