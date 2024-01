Suzhou Good-Ark Electronics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Suzhou Good-ark Electronics-Aktie wird laut einer technischen Analyse derzeit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,66 CNH mit dem aktuellen Kurs von 10,56 CNH, ergibt sich eine Abweichung von -16,59 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 11,54 CNH unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -8,49 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Suzhou Good-ark Electronics eine negative Differenz von -0,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Good-ark Electronics mit 32,93 in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts. Daher wird die Aktie auch auf dieser Basis mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Suzhou Good-ark Electronics in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, wodurch auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.