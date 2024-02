Suzhou Good-Ark Electronics Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Suzhou Good-ark Electronics ist laut dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Suzhou Good-ark Electronics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,81 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,27 CNH liegt, was einer Abweichung von -21,51 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -7,49 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielte Suzhou Good-ark Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,03 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -27,68 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -13,35 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -18,29 Prozent 22,74 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Suzhou Good-ark Electronics mit einem aktuellen KGV von 27,67 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Neutral-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien zeigt, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.