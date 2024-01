Inovio Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmungslage der Anleger bezüglich Inovio war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Insgesamt wird Inovio von der Redaktion mit einem "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Inovio eine Überverkauft-Situation festgestellt. Sowohl der RSI auf 7-Tage-Basis (18,75 Punkte) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (20,69 Punkte) zeigen an, dass das Wertpapier überverkauft ist. Aufgrund dessen erhält das Inovio-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Sentiment und Buzz-Analyse konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Somit wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analystenbewertungen für die Inovio-Aktie zeigen, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kürzere Einschätzungen innerhalb eines Monats ergaben 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was die Aktie zuletzt ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen einen möglichen Anstieg um 108,33 Prozent vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Inovio somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.