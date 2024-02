Suzhou Good-Ark Electronics Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Suzhou Good-ark Electronics liegt bei 50,87, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt Suzhou Good-ark Electronics mit einem Wert von 22,19 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung als "Gut".