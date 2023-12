Suzhou Good-Ark Electronics Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Suzhou Good-ark Electronics beträgt 46,94, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,69, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Suzhou Good-ark Electronics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Suzhou Good-ark Electronics wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Was die Dividende betrifft, kann bei einer Dividendenrendite von 0,24 % ein geringerer Ertrag in Höhe von 0,66 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden. Die Dividenden des Unternehmens fallen damit nur leicht niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu liegt Suzhou Good-ark Electronics 30,57 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -6,45 Prozent, wobei Suzhou Good-ark Electronics aktuell 11,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.