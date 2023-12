Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit miteinander in Beziehung gesetzt werden. Suzhou Gold Mantis Construction Decoration wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 4,61 CNH für den Schlusskurs der Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,76 CNH, was einem Unterschied von -18,44 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Obwohl vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, erhält Suzhou Gold Mantis Construction Decoration insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Signale, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen abgegeben wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Analyse des RSI, der technischen Indikatoren, des Sentiments und des Anlegerverhaltens eine eher negative Bewertung für Suzhou Gold Mantis Construction Decoration.

