Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Suzhou Gold Mantis Construction Decoration liegt der RSI7 aktuell bei 78,26 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 68, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Suzhou Gold Mantis Construction Decoration-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Suzhou Gold Mantis Construction Decoration eine Performance von -16,01 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -15,25 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt das Unternehmen 15,57 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 2,34 Prozent hat Suzhou Gold Mantis Construction Decoration derzeit einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt. In dieser Kategorie erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei Suzhou Gold Mantis Construction Decoration festgestellt werden. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

