Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse der Suzhou Gold Mantis Construction Decoration zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,6 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 3,75 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -18,48 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 3,96 CNH, was einem Abstand von -5,3 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung der Aktie von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an drei Tagen überwogen die negativen Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Suzhou Gold Mantis Construction Decoration. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut", was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verbesserung in der Internet-Kommunikation für Suzhou Gold Mantis Construction Decoration in den vergangenen Wochen festgestellt werden. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Suzhou Gold Mantis Construction Decoration, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 38,89 Punkten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 68,57 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

