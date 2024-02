Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI von Suzhou Gold Mantis Construction Decoration liegt bei 50, was als „Neutral“ eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt einen Wert von 53,46, was ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie als „Neutral“ bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Suzhou Gold Mantis Construction Decoration mit 2,79 Prozent 1,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen". Die Aktie wird daher als lukratives Investment betrachtet und erhält eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Gold Mantis Construction Decoration bei 10,26, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den vergangenen Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird dieser Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Suzhou Gold Mantis Construction Decoration führt.