Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Gold Mantis Construction Decoration liegt derzeit bei 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauindustrie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,57 CNH lag. Der letzte Schlusskurs betrug 3,65 CNH, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einem insgesamt schlechten Rating in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen stärker diskutiert als üblich, was zu einem guten Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich ergibt sich eine Unterperformance von -26,82 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Bauindustrie, die im Durchschnitt um 1,73 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite von Suzhou Gold Mantis Construction Decoration um 28,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.