Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Aktie: Aus, Aus, Aus!

Suzhou Gold Mantis Construction Decoration: Eine neutrale Bewertung anhand fundamentaler und technischer Kriterien

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Gold Mantis Construction Decoration liegt derzeit bei 10,69, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt dazu, dass die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung erhält, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnete Suzhou Gold Mantis Construction Decoration eine Rendite von -26,82 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,46 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von -28,28 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Suzhou Gold Mantis Construction Decoration. Die Aktie wird daher neutral bewertet. Es ist jedoch zu beachten, dass über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert wurde als normal, und es wurde eine steigende Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 4,55 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,67 CNH liegt, was einer Differenz von -19,34 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein negatives Signal, da die Differenz bei -6,14 Prozent liegt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Suzhou Gold Mantis Construction Decoration-Aktie aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien.