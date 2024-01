Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse der Suzhou Gold Mantis Construction Decoration zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,76 CNH einen Abstand von -18,44 Prozent vom GD200 (4,61 CNH) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 3,97 CNH. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -5,29 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Suzhou Gold Mantis Construction Decoration als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,34 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 1,51) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Suzhou Gold Mantis Construction Decoration-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält Suzhou Gold Mantis Construction Decoration daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Suzhou Gold Mantis Construction Decoration mit -26,82 Prozent mehr als 28 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,24 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Suzhou Gold Mantis Construction Decoration mit 28,06 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.

Sollten Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Suzhou Gold Mantis Construction Decoration jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Suzhou Gold Mantis Construction Decoration-Analyse.

Suzhou Gold Mantis Construction Decoration: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...