Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Aktie: Der weitere Knall!

Die Suzhou Electrical Apparatus Science Academy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 5,04 CNH verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,34 CNH, was einem Unterschied von -33,73 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,85 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-31,13 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Suzhou Electrical Apparatus Science Academy-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat die Suzhou Electrical Apparatus Science Academy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -32,05 Prozent gezeigt, während der Durchschnitt dieser Branche lediglich um -12,1 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance der Aktie mit -44,15 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie der Suzhou Electrical Apparatus Science Academy mit einem KGV von 6970,13 ein vergleichsweise hohes Niveau auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 82,53 und der RSI25 bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Suzhou Electrical Apparatus Science Academy somit eine "Schlecht"-Einstufung für diese Kriterien.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Suzhou Electrical Apparatus Science Academy-Aktie aus technischer, branchenbezogener, fundamentaler und RSI-Sicht eine negative Entwicklung aufweist und daher aktuell keine positive Bewertung erhält.