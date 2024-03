Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Suzhou Electrical Apparatus Science Academy-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 4,95 CNH für den Schlusskurs gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,24 CNH, was einem Unterschied von -14,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,41 CNH wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-3,85 Prozent). Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Suzhou Electrical Apparatus Science Academy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über die Suzhou Electrical Apparatus Science Academy. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Daher wird der Aktie ein "Gut"-Rating verliehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,09 Prozent erzielt, was 10,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -20,86 Prozent, und die Suzhou Electrical Apparatus Science Academy liegt aktuell 8,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Suzhou Electrical Apparatus Science Academy mit 6970,13 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.