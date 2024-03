Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Suzhou Electrical Apparatus Science Academy: Fundamentale Bewertung und Branchenvergleich

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Electrical Apparatus Science Academy liegt bei 6970,13, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die "Professionelle Dienstleistungen" Branche weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie derzeit weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Stimmung und das Kommunikationsaufkommen konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei Suzhou Electrical Apparatus Science Academy festgestellt werden. Dies spiegelt sich in einer positiven Bewertung wider, da die Stimmung aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Suzhou Electrical Apparatus Science Academy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,15 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -23,88 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 24,85 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in der Kategorie Branchenvergleich ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Suzhou Electrical Apparatus Science Academy mit 0 Prozent 1,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Suzhou Electrical Apparatus Science Academy in Bezug auf fundamentale Kriterien eine neutrale Bewertung erhält, während sie in den Bereichen Sentiment, Branchenvergleich sowie Dividendenrendite eher negative Bewertungen erhält. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.