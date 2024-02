Suzhou Douson Drilling, Production Equipment Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Suzhou Douson Drilling & Production Equipment-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 22,21 CNH lag, was einen Unterschied von -20,34 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 27,88 CNH darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 24,55 CNH liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-9,53 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 4,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen, 4,29) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Suzhou Douson Drilling & Production Equipment-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suzhou Douson Drilling & Production Equipment zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 2,37 liegt. Aufgrund dessen wird eine Bewertung als "Gut" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird dieser Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Suzhou Douson Drilling & Production Equipment in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.