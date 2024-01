Suzhou Douson Drilling, Production Equipment Aktie: Wann tut sich was?

Die Dividendenpolitik von Suzhou Douson Drilling & Production Equipment wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt im Bereich Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 4,58 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,58 %).

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche "Energie" zeigt sich, dass Suzhou Douson Drilling & Production Equipment eine Rendite von -4,62 Prozent erzielt hat, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,02 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Douson Drilling & Production Equipment liegt bei 52, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie von Suzhou Douson Drilling & Production Equipment derzeit als "Gut" bewertet wird. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Zusammenfassend ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.