Suzhou Douson Drilling, Production Equipment Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Suzhou Douson Drilling & Production Equipment. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 65,49 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 62,82 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Suzhou Douson Drilling & Production Equipment hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse hinweist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Suzhou Douson Drilling & Production Equipment im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende von 0 % aus, was 4,54 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,54 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,99 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie die Bewertung "Neutral".