Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Suzhou Dongshan Precision Manufacturing schüttet gegenwärtig Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten liegen. Der Unterschied beträgt lediglich 0,44 Prozentpunkte (0,57 % gegenüber 1,02 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Suzhou Dongshan Precision Manufacturing bei 18,1 CNH, was einer Entfernung von -21,06 Prozent vom GD200 (22,93 CNH) entspricht. Diese charttechnische Bewertung signalisiert somit eine negative Tendenz. Dagegen weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, einen Kurs von 18,36 CNH auf, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand lediglich -1,42 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses der Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Suzhou Dongshan Precision Manufacturing bei 15,19 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht (0 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft wird.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" ergibt sich eine Rendite von -29,79 Prozent für die Suzhou Dongshan Precision Manufacturing im vergangenen Jahr. Dies liegt 42,12 Prozent unter dem Durchschnitt für diesen Sektor (12,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,52 Prozent, wobei die Suzhou Dongshan Precision Manufacturing aktuell 47,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.