Suzhou Chunxing Precision Mechanical Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Suzhou Chunxing Precision Mechanical hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Materialien-Sektor im letzten Jahr gut entwickelt. Mit einer Rendite von -2,8 Prozent liegt die Aktie um mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Metalle und Bergbau-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,33 Prozent verzeichnet, schneidet Suzhou Chunxing Precision Mechanical mit einer Rendite von 4,53 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Suzhou Chunxing Precision Mechanical bei 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, und mit 0,05 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,05. Unseren Analysten zufolge erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Aktie bei 4,79 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,37 CNH, was einem Unterschied von -8,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (4,96 CNH) liegt der letzte Schlusskurs um -11,9 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Suzhou Chunxing Precision Mechanical also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Chunxing Precision Mechanical liegt bei 382, was im Vergleich zu Werten aus der Metalle und Bergbau-Branche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. In Anbetracht dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.