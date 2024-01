Suzhou Chunxing Precision Mechanical Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Suzhou Chunxing Precision Mechanical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 4,82 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,67 CNH weicht um -3,11 Prozent ab, was neutral bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 5,02 CNH, was einem Unterschied von -6,97 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 4,75 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Chunxing Precision Mechanical einen Wert von 382 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.