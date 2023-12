Suzhou Chunxing Precision Mechanical Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Suzhou Chunxing Precision Mechanical beträgt das aktuelle KGV 382. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt das durchschnittliche KGV bei 0. Somit ist Suzhou Chunxing Precision Mechanical aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Suzhou Chunxing Precision Mechanical eine Performance von -2,8 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,21 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +5,41 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -8,21 Prozent unter der Performance von Suzhou Chunxing Precision Mechanical, die um 5,41 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,83 CNH mit dem aktuellen Kurs (4,48 CNH) eine Abweichung von -7,25 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5,04 CNH um -11,11 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Demnach erhält Suzhou Chunxing Precision Mechanical in der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei Suzhou Chunxing Precision Mechanical aktuell bei 86,81 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weniger starke Schwankungen und gibt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Suzhou Chunxing Precision Mechanical-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.