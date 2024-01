Suzhou Anjie Aktie: Ein handfester Grund

Die technische Analyse der Suzhou Anjie-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 13,93 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,6 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des längerfristigeren Durchschnitts. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,73 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-0,88 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Suzhou Anjie-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Dividendenrendite von Suzhou Anjie liegt derzeit bei 1,33 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 1,48 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Suzhou Anjie-Aktie eine Rendite von 16,45 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche (1,73 Prozent) liegt die Rendite mit 14,73 Prozent deutlich darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Suzhou Anjie somit in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.