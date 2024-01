Suzhou Anjie Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Suzhou Anjie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,47 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +6,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Performance von Suzhou Anjie um 6,97 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger zu Suzhou Anjie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden jedoch überwiegend negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Suzhou Anjie liegt mit 1,47 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suzhou Anjie-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einschätzung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhalten die Analysen zu Suzhou Anjie ein "Schlecht"-Rating.