Suzhou Anjie Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Suzhou Anjie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs momentan bei 13,73 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst 13,99 CNH beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +1,89 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. In den vergangenen 50 Tagen lag der GD50 bei 13,24 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +5,66 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Suzhou Anjie derzeit eine Dividendenrendite von 1,33 Prozent auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,53 liegt. Basierend auf diesem Wert wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Suzhou Anjie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,13 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um -14,56 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,42 Prozent für Suzhou Anjie in diesem Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite der Aktie um 14,43 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im fundamentalen Bereich weist Suzhou Anjie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,73 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.