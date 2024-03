Suzano-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktienanalyse von Suzano ergibt, dass das Unternehmen in verschiedenen Bereichen gute Bewertungen erhält. Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzano mit einem Wert von 4,37 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 76,17. Dies ergibt einen Abstand von 94 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Suzano bei 3,05 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Papier & Forstprodukte-Branche einen geringeren Ertrag von 8285,96 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Suzano in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 29,2 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche schneidet Suzano mit einer Rendite von 25,21 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Suzano-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 10,42 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 11,91 USD, was einem Unterschied von +14,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wobei die Aktie jeweils ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt erhält Suzano in verschiedenen Bereichen gute Bewertungen, was auf eine starke Performance und eine unterbewertete Aktie hindeutet.