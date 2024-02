Suzano Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Suzano unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Suzano als Neutral-Titel einzustufen ist. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Suzano-Aktie liegt bei 30,88, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 43,57 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzano bei 4, was unter dem Branchendurchschnitt (95 Prozent) liegt. Die Branche "Papier & Forstprodukte" weist einen Wert von 77,48 auf. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Suzano mit einer Rendite von 17,33 Prozent um 783 Prozent darunter liegt. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 800,44 Prozent. Auch hier liegt Suzano mit 783,11 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

