Suzano Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Suzano Aktie: Bewertungen und Analysen

Suzano wird im Vergleich zum Durchschnitt der Branche (Papier & Forstprodukte) als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,16 im Vergleich zum Branchen-KGV von 95,79, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf Stimmung und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Suzano festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz war leicht rückläufig, wodurch die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse ergab einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,87 USD und einen aktuellen Kurs von 10,97 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der Abstand zum GD200 beträgt +11,14 Prozent, während der GD50 derzeit bei 10,81 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtnote von "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass Suzano in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen erhalten hat, aber in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen zeigen ein gemischtes Bild der Suzano Aktie, sowohl auf fundamentaler, sentimentaler und technischer Ebene. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.