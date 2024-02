Suzano Aktie: Endlich geschafft?

Der brasilianische Papier- und Forstproduktehersteller Suzano wird in einer fundamentalen Analyse anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem Wert von 4 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 90,4. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von 96 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Suzano im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,33 Prozent erzielt, was jedoch 783,1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt 800,43 Prozent, wobei Suzano aktuell 783,1 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Eine Untersuchung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Suzano in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Suzano bei 10,19 USD verortet, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,7 USD und weist damit einen Abstand von +5 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,75 USD, was einer Differenz von -0,47 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".