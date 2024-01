Suvo Strategic Minerals Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Suvo Strategic Minerals wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 56,25, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Suvo Strategic Minerals daher als "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Suvo Strategic Minerals veröffentlicht wurden und in den letzten Tagen keine starken positiven oder negativen Diskussionen stattgefunden haben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Suvo Strategic Minerals bei 0,03 AUD verläuft, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,028 AUD, was einem Abstand von -6,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit -6,67 Prozent ein "schlechtes" Signal. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird bei Suvo Strategic Minerals eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, die zu einem positiven Stimmungsbild führt.