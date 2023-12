Suvo Strategic Minerals Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Suvo Strategic Minerals hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,026 AUD erreicht, was einer Abweichung von -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 ebenfalls auf -13,33 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Suvo Strategic Minerals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen dominierten eher positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Zudem konnte eine positive Änderung der Stimmung identifiziert werden, wodurch sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI einen überkauften Wert von 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 66, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht" führt.