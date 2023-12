Suvo Strategic Minerals Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Suvo Strategic Minerals-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,14 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Suvo Strategic Minerals in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine positive Stimmung hin, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionen über Suvo Strategic Minerals waren jedoch insgesamt weniger als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Gut"-Rating zugeschrieben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien überwogen zuletzt vor allem positive Meinungen über Suvo Strategic Minerals. Jedoch lag der Fokus der Diskussionen in den vergangenen Tagen insbesondere auf den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Suvo Strategic Minerals-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,028 AUD, was einem Unterschied von -6,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt ein negatives Bild, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Analyse.

