Sutro Biopharma Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für eine Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sutro Biopharma heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 54,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sutro Biopharma weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,03, was bedeutet, dass Sutro Biopharma auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Sutro Biopharma beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Mit einer Differenz von 2,48 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Sutro Biopharma interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für Sutro Biopharma.