Sutl Enterprise Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Sutl Enterprise liegt bei 50, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,85 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat die Sutl Enterprise in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +39,73 Prozent erzielt, während der Durchschnitt dieser Branche um -1,15 Prozent gefallen ist. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,82 Prozent, wobei die Sutl Enterprise um 44,41 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit der Sutl Enterprise diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Sutl Enterprise mit 7,35 Prozent derzeit über dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bei +4 liegt. Daher erhält die Sutl Enterprise-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.