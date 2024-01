Sutl Enterprise Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sutl Enterprise war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in dieser Zeit. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sutl Enterprise-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +13,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,49 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Sutl Enterprise in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 46,35 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,36 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche und eine Überperformance von 45,17 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sutl Enterprise liegt bei 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,17, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.