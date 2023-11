Sutl Enterprise Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet kann wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie liefern. Dabei spielen sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung eine entscheidende Rolle. Bei der Analyse von Sutl Enterprise zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hindeutet und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist nach unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Sutl Enterprise.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Sutl Enterprise-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Sutl Enterprise weder überkauft noch überverkauft (Wert: 33,33), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Sutl Enterprise.

Dividende: In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Sutl Enterprise im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit auf Basis der aktuellen Kurse eine Rendite von 7,94 % aus. Das ist 4,86 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,07 %. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Gut".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Sutl Enterprise auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Sutl Enterprise diskutiert. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Somit ist die Stimmung bezüglich Sutl Enterprise als "Neutral" einzustufen.