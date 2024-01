Sutl Enterprise Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Sutl Enterprise war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Sutl Enterprise in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +39,36 Prozent erzielt, wobei die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei 6,99 Prozent lag. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor übertraf das Unternehmen mit einer Rendite von 46,35 Prozent den Durchschnitt um 45,17 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sutl Enterprise durchschnittlich sind. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um +13,33 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+1,49 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Sutl Enterprise somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.