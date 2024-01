Susglobal Energy Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie der Susglobal Energy wird derzeit technisch analysiert. Der aktuelle Kurs von 0,15 USD liegt 6,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -31,82 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat nachgelassen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist einen Wert von 44,9 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,61, was ebenfalls eine neutrale Einschätzung ergibt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine gute Einschätzung der Aktie der Susglobal Energy.