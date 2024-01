Susglobal Energy Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Susglobal Energy - Eine Analyse der aktuellen Stimmung und technischen Kennzahlen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Susglobal Energy wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Susglobal Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was eine Abweichung von -43,18 Prozent ergab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergab eine Abweichung von -21,88 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Susglobal Energy aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Susglobal Energy-Aktie ergab einen Wert von 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein RSI-Wert von 56,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Susglobal Energy.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Stimmung und technische Kennzahlen für Susglobal Energy, was zu einer Vorsicht bei der Einschätzung der Aktie führt.