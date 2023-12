Susglobal Energy Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Susglobal Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs sich aktuell auf 0,23 USD beläuft, während der Aktienkurs bei 0,16 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -30,43 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,16 USD, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Susglobal Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 46,84 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 46,7 keine überkauften oder überverkauften Signale an. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 12 Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern spricht für eine positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung positiv war, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die Aktie von Susglobal Energy.