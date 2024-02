Susglobal Energy Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung und der Buzz in Bezug auf Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Susglobal Energy wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Susglobal Energy weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Susglobal Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse betrachtet man auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Susglobal Energy beträgt aktuell 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt das Signal als "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Susglobal Energy auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,21 USD für den Schlusskurs der Susglobal Energy-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,104 USD, was einem Unterschied von -50,48 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,13 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Susglobal Energy somit in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

