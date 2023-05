Suse senkt nach schwächerem Quartal Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Suse":

LUXEMBURG/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Linux-Spezialist Suse hat im zweiten Geschäftsquartal ein schwächeres Geschäft als angenommen verzeichnet. Das unsichere wirtschaftliche Umfeld habe zu Verschiebungen von Verträgen sowie einer Senkung der durchschnittlichen Vertragsdauer geführt, teilte der Software-Anbieter am Mittwoch in Luxemburg mit. Zudem habe die Neuorganisation der Vertriebsstruktur nicht die erwartete Schlagkraft entwickelt und belaste die Entwicklung.

Das Unternehmen senkte daher seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Oktober). So dürfte der bereinigte Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, das Wachstum zu konstanten Wechselkursen dürfte leicht niedriger sein. Die bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht Suse im mittleren 30-Prozentbereich. Bislang hatte Suse ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent sowie eine Ebitda-Marge über dem Vorjahreswert von 37 Prozent in Aussicht gestellt.

Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen einen bereinigten Umsatz von 162,2 Millionen US-Dollar, was einem Plus von einem Prozent entspricht. Der Kernumsatz sank hingegen um ein Prozent. Weitere Details will Suse am 6. Juli vorlegen. Die im SDax notierte Aktie verlor nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mehr als fünf Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft./nas/he