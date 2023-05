Suse: Was die gesenkte Prognose für die Aktie bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Suse":

Die Geschäfte laufen nicht so wie sie sollten, dies schlägt sich in der Kursentwicklung der Suse-Aktie (WKN: SUSE5A) nieder. Sie hat sich aktuell wieder etwas stabilisiert, der Kursrückgang seit der Prognosesenkung am 11. Mai beträgt -29%. Damit setzt sich der langfristige Abwärtstrend weiter fort. Jetzt stellen Anleger und Aktionäre sich die Frage, was von der Aktie noch zu erwarten ist.