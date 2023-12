Surteco Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Surteco wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen drehten sich um neutrale Themen rund um den Wert. Auf dieser Grundlage kann die Stimmung der Anleger als "neutral" eingestuft werden.

In technischer Hinsicht hat die Surteco-Aktie mit einem Kurs von 16,2 EUR einen Abstand von +8,58 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Einschätzung jedoch "schlecht", da die Distanz zum GD200 -9,35 Prozent beträgt. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher insgesamt eine "neutrale" Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) erscheint Surteco aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 19,51, was einem Abstand von 35 Prozent zum Branchen-KGV von 29,97 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "gute" Empfehlung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Surteco-Aktie beträgt aktuell 23, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer "guten" Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und führt zu einer längerfristigen Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "gute" Bewertung für Surteco.