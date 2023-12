Surteco Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergab sich, dass die Anleger in Bezug auf Surteco nicht signifikant mehr oder weniger diskutierten als üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse von Surteco auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Surteco diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Surteco liegt bei 40,74 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Surteco weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten in der Branche unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die Surteco-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment, die Diskussionsintensität und den RSI, während sie aufgrund des KGV als "Gut" eingestuft wird.

