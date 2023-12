Surteco Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Surteco-Aktie beträgt aktuell 53, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 60 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Surteco-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -23,56 Prozent verzeichnet, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche mit 22,93 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie Kommentare in sozialen Medien einschätzen. Die Analyse von Surteco auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Abschließend zeigt sich, dass aktuelle Investoren in die Aktie von Surteco bei einer Dividendenrendite von 4,24% im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 0,58 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".

