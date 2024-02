Surteco Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Das Unternehmen Surteco war in den letzten ein bis zwei Tagen weder Gegenstand positiver noch negativer Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation. In diesem Zusammenhang zeigte die Diskussionsintensität rund um die Surteco-Aktie in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der Kurs der Surteco-Aktie derzeit mit 15,3 EUR um +1,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen fällt die Einstufung mit -10,58 Prozent Distanz zum GD200 als "Schlecht" aus. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch betrachtet als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Der RSI der Surteco-Aktie liegt bei 55,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf 45 beläuft, ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage. Dies führt insgesamt zu einem Gesamtrating der Aktie als "Neutral".