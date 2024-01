Surteco Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Surteco-Aktie: Analyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Surteco-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,24 Prozent auf, was einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,55 Prozent) darstellt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 17,77 EUR für den Schlusskurs der Surteco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 14,8 EUR, ein Unterschied von -16,71 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet wird, da hier der letzte Schlusskurs (14,91 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Surteco-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei der Surteco-Aktie einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso ist der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 47,44 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Surteco-Aktie mit einem Wert von 19,51 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was auf den ersten Blick als "günstig" eingestuft werden kann. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt zeigt die Analyse der Surteco-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was Anleger vor eine Herausforderung stellt, die verschiedenen Aspekte zu berücksichtigen.