Surteco Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Surteco-Aktie bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 4,7%, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,5%. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs der Surteco bei 17,06 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 15,2 EUR gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -10,9% zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 15,12 EUR, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung in dieser Kategorie ist also "Neutral".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt sich, dass Surteco eine Rendite von -21,9% erzielt hat, was 19% unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite von Surteco mit -4,46% deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Surteco-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 57 in den letzten 7 Handelstagen und einem RSI von 54,9 in den letzten 25 Handelstagen. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Insgesamt zeigt die Surteco-Aktie eine attraktive Dividendenrendite, jedoch weist der Aktienkurs und die Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt einige Schwächen auf. Die RSI-Analyse deutet auf eine neutrale Positionierung der Aktie hin.